Genoa-Lazio: il programma della trasferta, quanti spostamenti per le aquile

Tra poche ore si disputerà Genoa-Lazio, infatti, alle ore 18:30 il club guidato dal tenico Marco Baroni affronterà la squadra di Veiga allo stadio Luigi Ferraris. La partita, disponibile in streaming sulla piattaforma Dazn, era in programma il 21 aprile, tuttavia, la scomparsa del Papa ha portato ad una rivoluzione delle partite della settimana.

Genoa-Lazio: il programma della trasferta

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il club biancoceleste, dopo esser dovuto andare a Genova per poi tornare subito a casa, a causa delle parite di Campionato rimandate per via della dolorosa scomparsa del Papa, é decollato questa mattina alle 9:40 e tornerà a casa qualche ora dopo il termine dell'inontro, infatti, verso le 22/22:30 un charter Aeroitalia riporterà le aquile a casa. A causa della rapida ripartenza, per andare a giocare la 33a partita del Campionato di Serie A, ieri sera il mister ha lasciato libera la squadra, infatti, i giocatori potvano rientrare a casa dopo cena, il ritiro era facoltativo e soltanto per chi ha preferito restare a dormire a Formello. L'atterraggio della squadra all'aeroporto Cristoforo Colombo è previsto poco prima delle 11:00, inoltre, le aquile faranno ritorno nell'albergo in cui avevano soggiornato la sera di Pasqua, vale a dire nel quartiere Albaro, vicino a Boccadasse e a 6/7 kilometri da Marassi. Alle 17:00, invece, un pullman porterà la squadra allo stadio e alle ore 18:30 si darà il via all'incontro tra le aquile e Il Grifone.

