Genoa-Lazio: Baroni ci riprova e schiera Taty, ecco i numeri della punta biancoceleste

Le aquile si preparano a scendere in campo allo stadio Luigi Ferraris per affrontare il Grifone, partita in programma oggi alle ore 18:30 e visibile sulla piattaforma Dazn. La partita contro il Genoa è importante per il club biancoceleste per tentare di riscalare la classifica di Serie A, dove al momento occupa la 7a posizione con 56 punti, inoltre, dopo una striscia di 3 risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria contro l'Atalanta, con un totale di 5 punti conquistati e la linea positiva in trasferta, nel 2025 si contano 4 trionfi su 7, la rosa biancoceleste non ha intenzione di mollare adesso.

Foto Proietto

Genoa-Lazio: Baroni punta su Taty

Dopo l'infortunio ai tempi supplementari di Lazio-Bodoe/Glimt, terminata con l'eliminazione delle aquile dalla UEFA Europa League, Taty si prepara a scendere nuovamente in campo ma stavolta l'occasione è il Campionato di Serie A. Lo schieramento di Castellanos può essere molto utile alla rosa biancoceleste, infatti, la punta è al 9° gol in Campionato, di cui l'ultima rete risale alla vittoria del 9 febbraio contro il Monza. Oltre ai numerosi palloni mandati nella rete avversaria in Serie A, Taty ha condotto un'ottima stagione anche in Europa, infatti, l'ex Girona è a quota 4 nella competizione europea, l'ultimo al ritorno dei quarti di finale contro il club norvegese.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Genoa-Lazio