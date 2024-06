Pellegrini e Patric esaltano Zaccagni dopo il gol: "Ovunque proteggimi"

Mattia Zaccagni ha regalato la qualificazione all'Italia all'ultimo secondo. Dopo una partita brutta in cui non sembrava potesse esserci uno spiraglio per passare il turno, ecco che ci pensa l'attaccante laziale su assist di Calafiori a ristabilire il punteggio in parità, regalando così un passaggio del turno molto sofferto. La gioia degli azzurri si avverte ovunque: nelle immagini al triplice fischio dei calciatori in lacrime, nei commenti dei tifosi sui social e anche nei post dei compagni di squadra di Zaccagni.

Il post social di Luca Pellegrini e Patric

Oltre al post social della Lazio, il primo compagno a fare i complimenti a Mattia è Luca Pellegrini. Il terzino ha pubblicato sulle storie instagram l'immagine dell'esultanza dell'Arciere con scritto “Ovunque proteggimi!”. Dopodiché è stato il turno di Patric, che ha postato il video del gol facendo le congratulazioni al suo “fratellone”.

Di seguito i post.