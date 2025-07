Prandi: "Sarri? L'unica mossa giusta...Non escludo la lotta per i primi posti"

Il giornalista di La7 Andrea Prandi è intervenuto è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare gli ultimi avvenimenti nel mondo laziale, come la manifestazione dei tifosi che si è tenuta martedì 15 luglio, la scelta di chiudere il ritiro ai tifosi, lo Stadio Flaminio, il mercato della Lazio bloccato a causa dei tre parametri FIGC non rispettati e sul ritorno del Comandante Maurizio Sarri alla guida delle aquile.

Andrea Prandi a Radiosei

Sulla manifestazione

Era giusto esserci in piazza per sentire il popolo laziale, vedere chi c’era. É stato molto bello vedere tanta Lazialità dopo mesi di arrabbiatura.

Sul ritiro senza tifosi

Io sono un boomer, prima c’era libero accesso. Era un altro mondo, penso agli anni di Zoff sulla panchina. Allenarsi a Formello resta una follia con queste temperature. Giocatori isolati nei bunker, i tifosi amano anche vedere i giocatori. E’ stato tolto anche questo. Ora il tifoso non so quale posto occupa nella Lazio ma non credo sia nei primi.

Su Lotito e sul Flaminio

Mi sembra evidente che Lotito abbia perso un po’ di pezzi. Sembrano i reali di Francia che ignoravano le proteste del popolo ai cancelli di Versailles. Mai come ora, la proprietà sia distaccata dal tifo e dalla realtà. Anche sul Flaminio è tutto fermo, il passo definitivo non avviene mai. Un progetto così richiede un investimento. Se non crescono i ricavi si scivola sempre di più.

Sul mercato chiuso

Forse dovremmo essere contenti perché la Lazio forse sarebbe stata costretta a vendere senza avere la certezza di acquistare sostituti all’altezza. Un circolo vizioso che si innesta e che rischia di farti scivolare

Sul ritorno di Maurizio Sarri