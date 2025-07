Scuola Allenatori, c'è un ex Lazio iscritto al corso Uefa B

La FIGC ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l’elenco dei candidati ammessi al corso UEFA B. Questo percorso rappresenta uno degli step essenziali per ottenere la qualifica necessaria ad allenare nel settore dilettantistico e nel calcio giovanile.

Tra i partecipanti spiccano diversi ex protagonisti della Serie A che hanno deciso di intraprendere una nuova carriera, stavolta seduti in panchina. Tra i nomi più riconoscibili c’è Antonio Candreva, insieme a German Denis, ex bomber di Napoli e Atalanta, e altri volti noti come Omar El Kaddouri, Faouzi Ghoulam, Jasmin Kurtic, Joel Obi, Riccardo Saponara e Stefano Sturaro.

Di seguito l'elenco completo:

Greta Adami

Jonatan Alberto Alessandro

Ramzi Aya

Jonathan Bachini

Alessandro Bassoli

Marco Benassi

Luca Bittante

Antonio Candreva

Lorenzo Checchi

Marco De Vito

German Gustavo Denis

Omar El Kaddouri

Carlo Emanuele Ferrario

Valerio Foglio

Massimiliano Gatto

Desiderio Michele Garufo

Fabio Gavazzi

Faouzi Ghoulam

Alia Guagni

Marco Guidone

Alessio Iovine

Jasmin Kurtic

Giancarlo Lisai

Nicolo’ Manfredini

Paolo Marchi

Alberto Masi

Joel Chukwuma Obi

Giulia Orlandi

Chinoye Wilfred Osuji

Mario Pacilli

Andrea Paroni

Raffaele Perna

Andrea Raimondi

Samuele Romeo

Aleandro Rosi

Davide Salvatori

Riccardo Saponara

Matteo Scozzarella

Danilo Soddimo

Stefano Sturaro

Emanuele Terranova

Kévin Mathieu Vinetot

Stefania Zanoletti