Lazio-Ludogorets | Dove vedere il match in tv e in streaming: le info

Archiviata la vittoria contro il Bologna, la Lazio di Marco Baroni si prepara a tornare protagonista in Europa League, dove domani alle 18:45 affronterà il Ludogorets allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida sarà decisiva per il cammino europeo dei biancocelesti: con una vittoria, la Lazio metterebbe al sicuro almeno la qualificazione ai sedicesimi di finale, anche nel caso in cui non riuscisse a rientrare tra le prime otto della nuova maxi classifica introdotta quest’anno.

Tuttavia, l’obiettivo è più ambizioso: conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale, riservato alle migliori otto squadre della fase a gironi. Per farlo, servirà intanto ottenere i tre punti contro i bulgari, fondamentali per consolidare la propria posizione in testa alla classifica e continuare a sognare in grande sul palcoscenico europeo.

