Lazio, spunta un nome per la difesa: il giovane Kike Salas del Siviglia è un obiettivo

La Lazio, in questi giorni, si sta preparando alla trasferta di Verona dopo alcuni non ottimi risultati a cui la squadra potrà rispondere con delle vittorie. Nelle ultime tre partite sono arrivati due pareggi casalinghi (contro Atalanta e Como) e la sconfitta nel derby contro la Roma. L’ultima sconfitta risale a prima di Natale contro il Lecce, altri tre punti sono attesi domenica per riprendere la corsa in campionato e proseguire come fatto durante la prima parte della stagione. Anche la società dovrà intervenire per rinforzare l’organico e metterlo nelle condizioni di continuare il percorso e rispondere prontamente a tutti gli impegni che attendono il calendario della Lazio fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League (che riprenderà proprio settimana prossima).

Lazio, un nuovo nome per il mercato

Dopo Ibrahimović e la ricerca di altri rinforzi a centrocampo, Fabiani ha già un nome per la difesa centrale dove i calciatori biancocelesti sono quasi tutti over 30 (se consideriamo Romagnoli, Patric e Gigot). Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Lazio dovrà contemporaneamente trovare soluzioni in uscita per sbloccare l’indice di liquidità, ma anche portare a termine necessari acquisti. Infatti, una priorità del diesse, sarebbe proprio il giovane Kike Salas (scovato grazie ad un blitz del team manager della Lazio, Alberto Bianchi, recatosi apposta in Spagna). Il 22enne, difensore-terzino mancino del Siviglia, è stato a lungo osservato e valutato durante il match tra Siviglia e Valencia di sabato scorso, durante il quale giocava esterno. In Spagna è valutato a circa 10 milioni a poco meno, anche se non ci sono certezze sul valore o conferme sulla clausola da 7 milioni. Quello che è sicuro è che la Lazio ha presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto (vincolo dell’indice). Il Siviglia avrebbe immediatamente rifiutato, puntando a venderlo immediatamente. Non è escluso, che fino alla fine del mercato, questo nome potrebbe tornare in ottica Lazio.

