Lazio, Baroni ritrova i big dopo squalifiche e infortuni: il piano per la svolta

In settimana, la Lazio si concentrerà sulla partita di domenica a Verona che sarà importante per ripartire dopo due pareggi casalinghi (Atalanta e Como) e una brutta sconfitta contro la Roma. La Lazio ha bisogno di tornare a vincere e riprendere tre punti per proseguire serenamente il percorso in campionato e non vanificare l’ottimo percorso finora Conseguito e i 36 punti raccolti in 20 gare. Nelle ultime settimane si è vista una Lazio meno brillante, lo dimostrano i risultati e i dati sotto porta. Ma adesso la squadra sta cominciando a rivedere in campo alcuni elementi chiave importanti che ritornano da infortuni o squalifiche.

Lazio tornano i ”big” dello spogliatoio

Nelle ultime partite, la media punti dei biancoceelsti è scesa a quota uno, dopo essere stata di due nel precedente segmento di campionato. Domenica ci si aspetta un’altra Lazio, con sei novità rispetto alla formazione schierato venerdì contro il Como. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la ”rivoluzione” sarà permessa da rientri importantissimi di elementi chiave che potranno aiutare la Lazio a riprendere la brillantezza avuta nei mesi scorsi. Castellanos, Gila e Zaccagni hanno scontato il turno di squalifica e sono pronti a tornare più cari che mai. Pedro dovrebbe aver smaltito lo stiramento che lo ha tenuto lontano dal campo per tre partite e Marusic dovrebbe ancora sostituire Lazzari, infortunato e out per un mese. Tavares, molto probabilmente, verrà rilanciato dal primo minuto con la speranza che ritornino le sue sgroppate e le sue corse, utili per gli assist dei compagni. Noslin va verso il recupero e partirà con la squadra, almeno per presenziare in panchina. Restano out per il Bentegodi gli infortunati Patric e Vecino, Tchaouna che dovrà scontare un turno di squalifica dopo la (dubbia) espulsione di venerdì.

