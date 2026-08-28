Formello Live | termina l'allenamento a porte aperte

Formello apre le porte ai tifosi per l'allenamento delle 18.00 che si svolgerà allo stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo

Beniamino Civitelli /
Formello
foto SSlazio

Formello apre le porte ai tifosi per l'allenamento delle 18.00 che si svolgerà allo stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo

Beniamino Civitelli /

Dopo la batosta in Coppa Italia e la vittoria di Bologna, la Lazio di Gattuso cerca nuove risposte nella sfida di domenica sera contro il Genoa.

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Allenamento a porte aperte

Formello apre le porte ai tifosi per l'allenamento delle 18.00 che si svolgerà allo stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo. La squadra dopo la seduta mattutina scenderà in campo agli ordini di Gennaro Gattuso. 

Tutti gli aggiornamenti Live

 

 

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    Termina l'allenamento

    Dopo aver firmato gli autografi, tutti i giocatori rientrano negli spogliatoi

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    Gattuso firma gli autografi

    Gattuso si prende l'abbraccio dei tifosi andando a firmare gli autografi

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    Firma degli autografi

    Cancellieri, Frattesi, Doekhi, Romagnoli, Taylor, Sutalo stanno firmando gli autografi ai tifosi presenti

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    Esercitazione dei tiri in porta

    Gattuso divide la squadra per le esercitazioni con i tiri

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    Gol di Rovella, 1-0 per i Rosa

    Si sblocca il tabellino, gol di Rovella

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    Ratkov in disparte

    L'attaccante serbo in questo momento è fuori dalla partitella insieme a Serra e Bordon

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    Il dato sui tifosi

    Circa un migliaio i tifosi presenti

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    Lavoro sulle rimesse laterali e calci piazzati da cui parte poi la partitella a campo ridotto

    Rosa: Mandas; Lazzari, Provstgaard, Doekhi, Pedraza, Belahyane, Rovella, Przyborek, Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni.

    Gialli: Motta: Tavares, Romagnoli, Sutalo, Floriani; Farcomeni, Taylor, Frattesi; Noslin, Dia, Isaksen

    A parte: Ratkov, Bordon, Serra

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    Primo momento per rinfrescarsi

    Dopo una prima fase di riscaldamento è il momento di rinfrescarsi per i calciatori

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    Continua il riscaldamento

    Tutta la squadra sempre all'interno del cerchio di centrocampo continua la fase di attivazione con passaggi di prima e colpi di testa

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    La divisione dei fratini

    Rosa: Lazzari, Provstgaard, Doekhi, Pedraza, Belahyane, Rovella, Przyborek, Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni.

    Gialli: Tavares, Ratkov, Isaksen, Bordon, Serra, Frattesi, Romagnoli, Noslin, Dia, Sutalo, Floriani, Bordon, Farcomeni

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    Gli assenti

    Non sono presenti in campo: Patric, Dele-Bashiru, Pellegrini, Gigot, Marusic e Cataldi

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    Torello a centrocampo

    Tutta la squadra intorno al cerchio di centrocampo impegnata in un torello di riscaldamento

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    Ore 18.00 - Entra in campo la Lazio

    Entra in campo la Lazio! Primo ad entrare in campo è Zaccagni.

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    Ore 17.00 - Aprono i cancelli di Formello

    Aprono i cancelli del Centro Sportivo di Formello, i tifosi iniziano a popolare le tribune

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