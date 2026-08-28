Formello Live | termina l'allenamento a porte aperte
Formello apre le porte ai tifosi per l'allenamento delle 18.00 che si svolgerà allo stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo
Formello apre le porte ai tifosi per l'allenamento delle 18.00 che si svolgerà allo stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo
Dopo la batosta in Coppa Italia e la vittoria di Bologna, la Lazio di Gattuso cerca nuove risposte nella sfida di domenica sera contro il Genoa.
Allenamento a porte aperte
Formello apre le porte ai tifosi per l'allenamento delle 18.00 che si svolgerà allo stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo. La squadra dopo la seduta mattutina scenderà in campo agli ordini di Gennaro Gattuso.
Tutti gli aggiornamenti Live
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Termina l'allenamento
Dopo aver firmato gli autografi, tutti i giocatori rientrano negli spogliatoi
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Gattuso firma gli autografi
Gattuso si prende l'abbraccio dei tifosi andando a firmare gli autografi
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Firma degli autografi
Cancellieri, Frattesi, Doekhi, Romagnoli, Taylor, Sutalo stanno firmando gli autografi ai tifosi presenti
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Esercitazione dei tiri in porta
Gattuso divide la squadra per le esercitazioni con i tiri
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Gol di Rovella, 1-0 per i Rosa
Si sblocca il tabellino, gol di Rovella
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Ratkov in disparte
L'attaccante serbo in questo momento è fuori dalla partitella insieme a Serra e Bordon
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Il dato sui tifosi
Circa un migliaio i tifosi presenti
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Lavoro sulle rimesse laterali e calci piazzati da cui parte poi la partitella a campo ridotto
Rosa: Mandas; Lazzari, Provstgaard, Doekhi, Pedraza, Belahyane, Rovella, Przyborek, Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni.
Gialli: Motta: Tavares, Romagnoli, Sutalo, Floriani; Farcomeni, Taylor, Frattesi; Noslin, Dia, Isaksen
A parte: Ratkov, Bordon, Serra
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Primo momento per rinfrescarsi
Dopo una prima fase di riscaldamento è il momento di rinfrescarsi per i calciatori
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Continua il riscaldamento
Tutta la squadra sempre all'interno del cerchio di centrocampo continua la fase di attivazione con passaggi di prima e colpi di testa
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La divisione dei fratini
Rosa: Lazzari, Provstgaard, Doekhi, Pedraza, Belahyane, Rovella, Przyborek, Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni.
Gialli: Tavares, Ratkov, Isaksen, Bordon, Serra, Frattesi, Romagnoli, Noslin, Dia, Sutalo, Floriani, Bordon, Farcomeni
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Gli assenti
Non sono presenti in campo: Patric, Dele-Bashiru, Pellegrini, Gigot, Marusic e Cataldi
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Torello a centrocampo
Tutta la squadra intorno al cerchio di centrocampo impegnata in un torello di riscaldamento
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Ore 18.00 - Entra in campo la Lazio
Entra in campo la Lazio! Primo ad entrare in campo è Zaccagni.
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Ore 17.00 - Aprono i cancelli di Formello
Aprono i cancelli del Centro Sportivo di Formello, i tifosi iniziano a popolare le tribune