Conferenza De Rossi: "la Lazio è forte, Frattesi più unico che raro…"
Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto all'antivigilia di Lazio-Genoa in conferenza stampa
Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto all'antivigilia di Lazio-Genoa in conferenza stampa.
Le parole in conferenza di De Rossi
Finalmente il mercato sta per chiudere. Almeno fino a gennaio avremo la consapevolezza di chi saremo per i prossimi mesi. Tutte queste voci disturbano non poco. Speriamo di arrivare al 2 settembre con i migliori elementi possibili per noi.
Recupero dopo il Napoli
Abbiamo assorbito bene, all’inizio con rabbia e dispiacere. Preferiamo concentrarci su dove possiamo migliorare, sugli errori commessi, soprattutto nel secondo tempo.
L’arrivo di Osmajic
Per me può giocare insieme a Colombo, perché hanno specialità diverse. Poi dipenderà da come vogliamo servirli e da come vogliamo far arrivare loro il pallone.
Lazio
Ha perso la partita di Coppa Italia creando 5 palle gol nette, ma poi ha vinto a Bologna al debutto in campionato. E’ una squadra forte, completa, allenata da un allenatore forte, con tanti giocatori in attacco, sa palleggiare e giocare in profondità. Frattesi, poi, è un giocatore più unico che raro.