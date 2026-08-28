Conferenza De Rossi: "la Lazio è forte, Frattesi più unico che raro…"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto all'antivigilia di Lazio-Genoa in conferenza stampa.

Le parole in conferenza di De Rossi

Finalmente il mercato sta per chiudere. Almeno fino a gennaio avremo la consapevolezza di chi saremo per i prossimi mesi. Tutte queste voci disturbano non poco. Speriamo di arrivare al 2 settembre con i migliori elementi possibili per noi.

Recupero dopo il Napoli

Abbiamo assorbito bene, all’inizio con rabbia e dispiacere. Preferiamo concentrarci su dove possiamo migliorare, sugli errori commessi, soprattutto nel secondo tempo.

L’arrivo di Osmajic

Per me può giocare insieme a Colombo, perché hanno specialità diverse. Poi dipenderà da come vogliamo servirli e da come vogliamo far arrivare loro il pallone.

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