Di Marzio: "Lazio, primi contatti per Edon Zeghrova…"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha avuto dei primi contatti esplorativi per Edon Zeghrova
Edon Zhegrova - Depositphotos
Dopo l'arrivo di Pinamonti, il mercato della Lazio in questi ultimi giorni sarà molto legato alle uscite. Da monitorare la situazione esterno destro
Lazio su Zeghrova
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha avuto dei primi contatti esplorativi per Edon Zhegrova, anche se al momento non ci sono offerte ufficiali all'indirizzo della Juventus.