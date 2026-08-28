Di Marzio: "Lazio, primi contatti per Edon Zeghrova…"

Dopo l'arrivo di Pinamonti, il mercato della Lazio in questi ultimi giorni sarà molto legato alle uscite. Da monitorare la situazione esterno destro

Lazio su Zeghrova

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha avuto dei primi contatti esplorativi per Edon Zhegrova, anche se al momento non ci sono offerte ufficiali all'indirizzo della Juventus.

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