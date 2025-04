Lazio-Parma: i tifosi biancocelesti rispondono presente, ecco il dato

È in arrivo una nuova sfida per la Lazio, infatti, domani 28 aprile alle ore 20:45 la rosa scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Parma. L'incontro, visibile sulla piattaforma Dazn o su Sky e in streaming su NOW, è molto importante per le aquile, infatti, con il Campionato quasi alla fine le Big devono lottare ancora più duramente per tentare di conquistare i 3 punti e scalare la classifica, con la speranza di ottenere un posto valido per l'accesso in Champions League. Il club guidato dal mister Marco Baroni ha bisogno di tutto il sostegno possibile per continuare a combattere per la vittoria e i tifosi biancocelesti non perdono l'occasione di far sentire tutto il loro amore verso la propria squadra, infatti, saranno molti i presenti in Lazio-Parma.

Fraioli

Lazio-Parma: il dato sui tifosi biancocelesti presenti

Da quanto attesta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, al momento sono circa 33mila i tifosi biancocelesti presenti nel match di domani contro il Parma, di cui si contano 4200 biglietti venduti e 29.036 abbonati, tuttavia, il dato potrebbe aumentare ancora, infatti, ci sarà tempo fino a domani per acquistare il tagliando.

