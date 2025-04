Stasera il derby della Capitale: probabili formazioni di Lazio-Roma

Alle ore 20:45 si disputerà il derby di ritorno Lazio-Roma, una delle partite più attese nella capitale e in Italia. In particolare, i biancocelesti sono reduci da una difficile trasferta europea a Bodo, in Norvegia, contro la cui squadra la Lazio ha subito ben due goal. Nonostante questo, oggi la concentrazione dovrà essere rivolta ad una delle partite più sentite e importanti per la storia del club.

Le idee di Baroni per Lazio-Roma

Ieri pomeriggio, la Lazio è scesa in campo nell’unico allenamento a disposizione di cui ha potuto usufruire dopo il rientro della Norvegia. Tra i pali, il favorito sembrerebbe proprio Mandas, reduce da una grandissima prestazione europea. In difesa, Baroni avrebbe scelto il blocco Romagnoli-Gila, affiancati, sulle fasce, Marusic e Hysaj. In una partita del genere, non si potrebbe rinunciare a Rovella Guendouzi per guidare il centrocampo. L’unico dubbio, quindi, persisterebbe circa la posizione di tre quartista di Dele-Bashiru (rispetto al quale Dia parte leggermente avanti nelle gerarchie), sugli esterni non ci sono dubbi riguardo a Zaccagni e Isaksen, mentre è pronto per il grande ritorno il Taty Castellanos.

