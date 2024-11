D.s. Juve Stabia: "Floriani spicca rispetto agli altri. Folorunsho alla Lazio?…"

La Lazio anche a livello giovanile ha cambiato passo rispetto alle stagioni precedenti con una squadra Primavera tornata a lottare per il vertice e tanti giocatori promettenti che si stanno facendo le ossa in prestito. Tra questi spiccano i nomi di Romano Floriani Mussolini, terzino di proprietà della Lazio in prestito alla Juve Stabia reduce dalla gavetta in Primavera biancoceleste, e Gabriele Artistico, attaccante classe 2002, acquistato in estate dalla dirigenza biancoceleste e girato poi in prestito agli stabiesi dopo l'esperienza alla Virtus Francavilla.

Per parlare di questi giocatori e non solo è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei Matteo Lovisa, D.s. della Juve Stabia.

