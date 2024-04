Lazio, flop in attacco: Dia pista concreta per l'anno prossimo

La stagione della Lazio sta volgendo al termine ed è ora di guardarsi intorno per il prossimo anno, specialmente in attacco. E' vero che Immobile ha confermato di voler rimanere a Roma, anche se sarà tutto da vedere, ma Castellanos, pur mostrando buone qualità tecniche, non è riuscito a imporsi come ci si aspettava. Il prossimo anno non si potrà di certo fare affidamento solo su loro due.

Simeone e Ioaniddis per il futuro?

Come riporta Il Tempo, Simeone è in procinto di lasciare Napoli e già in passato il Cholito era vicino ad approdare alla Lazio, ma il suo entourage - lo stesso di Ciro - evitò di far trovare i due attaccanti nello stesso club. Adesso le cose sono cambiate e non si esclude un riavvicinamento tra le parti.

Negli ultimi giorni è emerso il profilo del greco Fotis Ioannidis, 24enne del Panathinaikos. Costa 15 milioni e ha segnato 21 gol in questa stagione. Il rischio, però, è che possa essere una scommessa simile a quella del Taty e la Lazio non può assolutamente permettersi un altro flop nel reparto offensivo.

Boulaye Dia la pista più concreta per la Lazio

Il nome più concreto, sempre come riporta il giornale romano, è quello di Dia, 27 enne fuori rosa alla Salernitana. Il prezzo si è dimezzato rispetto allo scorso anno, ma i suoi comportamenti sollevano non pochi dubbi: il senegalese si è rifiutato di entrare nei minuti conclusivi della gara di Udine e la società granata si è rivolta al Collegio Arbitrale per chiedere la decurtazione del compenso del calciatore del 50%. Il loro contratto scade nel 2025, ma nelle prossime settimane potrebbe essere inserita una clausola rescissoria più bassa rispetto alle precedenti. In ogni caso, Dia cambierà squadra la prossima estate e la Lazio rimarrà vigile.