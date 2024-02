Il Messaggero | Oggi la ripresa a Formello

Giovedì per Isaksen saranno previsti gli straordinari considerando la situazione in attacco. Almeno negli altri reparti torneranno disponibili sia Romagnoli che Vecino, quest’ultimo reduce da un fastidio all’adduttore sinistro e domenica squalificato proprio assieme al centrale. A proposito di adduttore, oggi verrà valutato quello di Patric, uscito all’11’ col Bologna per infortunio. Ancora niente da fare invece per Rovella, ai box per la pubalgia. Il regista salterà il Toro così come Zaccagni, che andrà avanti nel suo percorso personalizzato per tentare un rientro a Firenze. Dopo un giorno di riposo la squadra si ritroverà a Formello oggi alle 14:30. Il Messaggero/Valerio Marcangeli