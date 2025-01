Roma-Genoa 3-1, i giallorossi vincono e volano al nono posto

La 21sima giornata del campionato di Serie A si apre di venerdì sera con la sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Genoa. I giallorossi vincono contro gli uomini di Vieira. La squadra di Ranieri soffre per circa un'ora di partita e poi riesce ad indirizzare il match a favore a mezz'ora dal fischio finale.

La Roma veniva dal pareggio per 2-2 contro il Bologna in trasferta mentre il Genoa nell'ultima partita ha portato a casa importanti tre punti nella vittoria casalinga ai danni del Parma, vincendo di misura per 1-0.

L'andamento del match tra Roma e Genoa

Partita tra giallorossi e rossoblu che parte subito con grande spirito agonistico. Tanta cosa in campo e squadre guerrigliere che lottano su ogni singolo pallone. La Roma sembra avere un passo in più e riesce a rendersi più pericolosa nelle manovre offensive.

Al minuto 25 il risultato cambia, cross preciso di Saelemaekers conclusione di Pellegrini respinta dal portiere del Genoa Leali e Dovbyk non deve far altro che appoggiare dalla breve distanza a porta completamente vuota, è 1-0. Gli ospiti tentano subito la reazione e riescono a guadagnare campo sugli avversari. Minuto 33, risultato che cambia nuovamente, il Genoa raggiunge il pareggio dagli sviluppi di un calcio d'angolo e a segnare il suo primo gol in Serie A è Masini.

Partita bloccata dal punto di vista tattico quando la sblocca un gol di El Shaarawy, bel tiro piazzato che si infila all'angoletto. Il Genoa è sulle gambe, tanta la reazione ma con pochi risultati. La Roma la chiude grazie ad uno sfortunato autogol di Leali. Il match termine 3-1 per la squadra di casa.

Le rispettive classifiche

La Roma si sgancia definitivamente dalla zona retrocessione, che ha destato, per un periodo non così breve, preoccupazione e timore. Adesso i punti sono 27 in 21 partite e la squadra di Ranieri può godersi il nono posto.

Dall'altra parte il Genoa resta fermo a 23 punti dopo questa sconfitta. Una stagione nel complesso positiva finora. L'arrivo del nuovo tecnico francese Vieira ha portato sicuramente progressi e risultati per il grifone.