Il Messaggero | Fiducia a Immobile: torna titolare per interrompere il digiuno di 12 gare

Con il Monza toccherà a Ciro. Dopo 4 partite consecutive con il Taty dal 1' minuto, Igor Tudor sceglie di far accomodare in panchina l'argentino per cercare di rilanciare il bomber campano.

Depositphotos

Per lui sono 12 partite di seguito che non trova la via del gol: il digiuno da rete più lungo da quando milita alla Lazio, più esattamente dal 2016. Questa statistica si collega all fatto che, nonostante debba ancora finire, la stagione in corso rappresenti inevitabilmente anche la più difficile a livello realizzato, e di prestazioni, per colui che in questi anni ci ha abituato a segnarne 30 a stagione: al momento, sono solo 10 i gol di Ciro Immobile in ogni competizione quest'anno. Quella di oggi è un'occasione per aumentare il bottino personale di centri in Serie A (200) e per scacciare via le tante critiche che, nemmeno a uno come lui, in questa stagione a dir poco travagliata e deludente, hanno risparmiato.

Attualmente, sono 161 i minuti giocati dal bomber di Torre Annunziata in 5 gare complessive sotto la nuova gestione di Tudor: non di certo quello che si poteva aspettare. Il trend negativo è segnato soprattutto dal fatto che i due unici ko con il tecnico croato (Juve e Roma) sono entrambi arrivati nelle due gare in cui Ciro è stato schierato dall'inizio.

Immobile, oggi dalle 18, proverà a regalare la quinta vittoria consecutiva della sua squadra. Dietro di lui pronti i tenori Luis Alberto e Felipe Anderson, con Zaccagni pronto a traslocare, come già fatto, sulla fascia sinistra. L'ex Hellas è pronto a fare il suo ritorno in campo da titolare 32 giorni dopo l'infortunio. Marusic a destra, con Guendouzi e Kamada pronti a fare la lotta al centro. Terzetto difensivo inedito poiché, con Patric e Romagnoli, ci sarà Hysaj al posto di Casale. Altra titolarità in vista per il portiere greco Mandas, con Provedel che, come confermato da Tudor in conferenza stampa, ha fatto pochi allenamenti con la squadra e non è ancora pronto a fare il suo ritorno in campo.

Il Messaggero