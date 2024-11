Gila: "Sono in debito con la Lazio. Qui a Roma emozioni indescrivibili e su Nesta..."

Domani è il giorno di Lazio-Bologna, e finalmente i biancocelesti, dopo la sosta per le nazionali, torneranno in campo per affrontare la 13° gara di questa Serie A Enilive 24/25. Il match, in programma alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma, è fondamentale per ripartire al meglio dopo lo stop di due settimane, considerando anche le tante partite difficili che la squadra di Marco Baroni sarà costretta ad affrontare nel mese di dicembre: nel giro di quattro settimane infatti, i big match saranno ben sei, con Napoli (2 volte), Ajax, Inter, Atalanta e il derby con la Roma. Intervenuto alla vigilia della partita, il difensore biancoceleste Mario Gila ha presentato la sfida ai microfoni ufficiali nel consueto match program.

