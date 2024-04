Genoa-Lazio, Tudor: "Ho visto la squadra carica e motivata. Vogliamo fare il meglio..."

Ci siamo. Dopo il successo per 4-1 all'Olimpico contro la Salernitana, sta per tornare in campo la Lazio. Quest'oggi, ad una settimana precisa dall'ultima sfida, i biancocelesti daranno il via alla 33° giornata di Serie A. La squadra di Tudor infatti sarà impegnata in trasferta, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, per affrontare il Genoa alle ore 18:30.

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Lazio, l'allenatore biancoceleste Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il match contro i rossoblù e non solo.

Genoa-Lazio, le dichiarazioni di mister Tudor ai microfoni di Dazn nel pre partita

"Il Genoa è una squadra organizzata, con giocatori forti, di qualità. Stanno facendo bene in stagione, giocare a Genova è sempre difficile. Siamo concentrati su di noi, rispettiamo loro ma vogliamo fare la nostra gara. Abbiamo lavorato su tutto per questa partita, ho visto la squadra bella carica e motivata. Speriamo di fare una bella gara.

Cinque squadre in Champions uno stimolo in più? Ci sono ancora punti, vogliamo fare il più possibile perché abbiamo obiettivi davanti. Vogliamo fare il meglio in queste gare che sono rimaste.

I ragazzi li ho visti tutti sereni, motivati e vogliosi di fare una bella gara".