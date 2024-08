Il Messaggero | Lazio, ora Casale potrebbe andare sul mercato: piace Bijol

La sconfitta contro l'Udinese ha lasciato delle conseguenze nella Lazio, che ora deve concludere il mercato con alcune cessioni, ma potrebbe anche apportare degli innesti alla rosa. Oltre ad Alcaraz e Folorunsho, si sta valutando l'acquisto di un giocatore offensivo, ma sorprendentemente potrebbero esserci novità anche in difesa. Non si tratta delle fasce laterali, come già anticipato, ma del reparto centrale.

Difesa da incubo, la Lazio ora ascolta offerte

Secondo Il Messaggero, la Lazio è pronta a considerare offerte soprattutto per Casale (che oggi farà degli esami al polpaccio sinistro) e, inaspettatamente, anche per Romagnoli e Provedel, con la possibilità che qualcosa accada nelle ultime ore di mercato. Se un difensore o il portiere friulano dovessero partire, Fabiani ha già delle alternative pronte. Lo sloveno Bijol dell'Udinese è particolarmente apprezzato, soprattutto dopo la prestazione di sabato. Mandas è rimasto come vice e potrebbe diventare il titolare, dato che i 20 milioni di euro offerti dal Wolverhampton non sono stati formalizzati. La Lazio aveva già rifiutato un'offerta di prestito da 2 milioni di euro (più 10 per il riscatto) da parte del City a giugno. La situazione è da tenere d'occhio nelle prossime ore per capire se ci saranno sviluppi, soprattutto in quale reparto.