Retroscena Udinese: Marco Baroni era a un passo. Poi si è inserita la Lazio all'improvviso

Retroscena sulla scelta dell'Udinese di scegliere Kosta Runjaic per la panchina della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club friulano ha incontrato Fabio Cannavaro per capire volontà e piani comuni ma intanto la società di Pozzo, stava lavorando con forza per Marco Baroni.

Baroni, avanti era L'udinese, poi l'inserimento di Lotito

Il tecnico toscano aveva già deciso di lasciare l'Hellas Verona e sul tavolo aveva la proposta dell'Udinese. L'intesa era praticamente a un passo, poi la Lazio e Lotito hanno scombinato i piani: l'addio di Igor Tudor ha portato poi alla chiamata del presidente biancoceleste a Baroni che ha virato sui biancocelesti.

Il comunicato che ufficializza Baroni sulla panchina della Lazio

"La S.S. Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale. A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste."