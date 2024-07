AURONZO DAY 12 | Ultima mattinata di allenamento e poi ritorno a Roma

Ultima mattinata di allenamento in quel di Auronzo di Cadore, e chissà se non sia proprio l'ultima in assoluto. Oggi dopo pranzo la squadra sarà di ritorno a Roma, ma prima ci sarà il consueto lavoro di scarico post partita.

La seduta mattutina

I portieri sono stati i primi a scendere in campo, seguiti poi dal resto della squadra. La seduta è iniziata con Baroni che ha richiamato a sé tutti i calciatori e ha parlato con loro al centro del campo, dopodiché la squadra ha iniziato il lavoro aerobico di scarico. Dopo il riscaldamento si è svolta una breve partitella a campo ridotto, a cui hanno partecipato tutti tranne Pedro, che ha corso da solo lungo il campo, Gila, Tavares, Dele-Bashiru e Cataldi. Assenti anche Vecino e Romagnoli, che però si sono visti all'inizio quando erano tutti in cerchio ad ascoltare Baroni, mentre Castrovilli ha lavorato da solo con un preparatore.