Lazio, avanti tutta per Simeone? Ecco come stanno le cose

Un altro Simeone potrebbe approdare alla Lazio. Più di 20 anni dopo l'ultima partita del Cholo in maglia biancoceleste, ecco che potrebbe arrivare a Roma il figlio Giovanni. E' di ieri la notizia, lanciata da tuttomercatoweb, che vede la Lazio in trattativa con il Napoli per il cartellino di Simeone. Le parti sono in contatto e a breve potrebbe esserci la stretta decisiva. Il club partenopeo chiede 15 milioni di euro, ma la fumata bianca potrebbe arrivare sui 12 milioni più 2 o 3 di bonus.

Simeone alla Lazio? I pensieri della società biancoceleste

L'attaccante argentino è in uscita dal Napoli ed è stato proposto alla Lazio, anche se la società capitolina non è ancora del tutto convinta. Come spiega Pedullà, il motivo è da ritrovarsi in Castellanos: la Lazio, infatti, punta tantissimo sul nuovo numero 11 per la prossima stagione, specialmente ora che non ci sarà più la concorrenza con Immobile. Inoltre è arrivato anche Noslin che potrebbe agire come centravanti, per questo la dirigenza, più che una punta, starebbe cercando maggiormente un esterno offensivo.

Laurienté-Lazio: come stanno le cose

L'esterno individuato dalla Lazio è Armand Laurienté, appena retrocesso con il Sassuolo. In settimana riprenderanno i dialoghi con la società neroverde nella speranza di arrivare alla definizione della trattativa. Al momento la distanza tra domanda e offerta si aggira sui 4/5 milioni compresi bonus, ma ci sono i margini per ridurla ulteriormente.