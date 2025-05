Jovanotti con la maglia della Roma e la battuta sulla Lazio: "Sei laziale?..."

Nel corso del concerto nella Capitale romana Jovanotti è stato omaggiato di una maglia della Roma, indossata poi sullo stesso palco al PalaJova, di fronte a diversi ex calciatori, tra cui un volto storico giallorosso Daniele De Rossi.

Durante il concerto si è creato un siparietto che ha coinvolto lo stesso cantante e un fan tra il pubblico, di fede biancoceleste, non visibilmente contento dell'omaggio, firmato tra l'altro dagli stessi giocatori romanisti.

Tutti l’hanno firmata, che bella! Questa me la tengo! Sei tifoso della Lazio? Eh, che ci vuoi fare? A me hanno mandato quella della Roma… Guarda, io di calcio non ne capisco granché. Mi piace guardare le partite, ma non sono mai stato un vero tifoso. Mio padre simpatizzava per la Roma, ma neanche troppo convintamente. Io, in realtà, sono un appassionato di ciclismo. Totti, De Rossi… che bella storia la loro. Tu magari mi dirai Chinaglia… certo, lo ricordo. Chinaglia, sì sì, lo conosco. Ma ai tempi ero solo un ragazzino.