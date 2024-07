AURONZO DAY 3 | Squadra in campo per la prima seduta di giornata

Terza giornata sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio. Anche oggi è in programma una doppia seduta. Mentre la squadra lavora agli ordini di mister Baroni, ad Auronzo di Cadore c'è fermento per il possibile imminente arrivo di Tavares: il portoghese in mattinata svolgerà la visite mediche e nelle prossime ore è atteso in ritiro.

Come di consueto i primi a scendere in campo sono stati i portieri: Provedel e Mandas lavorano insieme ai Primavera Furlanetto e Renzetti.

La squadra, dopo un breve colloquio con il tecnico, ha iniziato il riscaldamento. A seguire, porte sulla trequarti e gruppo diviso in due. Da una parte: Lazzari, Casale, Cataldi, Milani; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Noslin e Sanà Fernandes; dall'altra: Marusic, Romagnoli, Patric, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Cancellieri; Castellanos. Si prosegue con una partitella con difesa passiva.