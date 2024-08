Udinese-Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming: tutte le info

La gara d’esordio vinta con il Venezia è in archivio, adesso è già tempo di pensare all’Udinese: la Lazio vorrà proseguire il suo campionato con una vittoria ma non sarà facile, i bianconeri sono una squadra ostica e nella prima giornata hanno pareggiato in casa del Bologna. Ecco dove si potrà vedere il match sia in tv che in streaming.

Depositphotos

Dove vedere Udinese-Lazio?

La gara tra le due compagini in programma sabato alle ore 18:30 sarà visibile sia su Dazn, dove potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, sia su Sky.