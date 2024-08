Folorunsho-Lazio, il Napoli prova a cederlo a un'altra italiana: ma lui...

Sofyan Amrabat è tornato al centro dell'attenzione alla Fiorentina, con Palladino che negli ultimi giorni ha espresso commenti molto positivi su di lui, manifestando il desiderio di trattenerlo per l'intera stagione.

Folorunsho, il Napoli prova a darlo alla Fiorentina

Nel frattempo, il Napoli ha avanzato una proposta di scambio con la Fiorentina, offrendo Folorunsho in cambio di Amrabat. Tuttavia, i viola, pur riconoscendo il valore del centrocampista classe 1998, hanno rifiutato l'offerta.

Il centrocampista vuole solo la Lazio

Folorunsho rimane comunque una possibile opzione per la Fiorentina, come abbiamo già menzionato il 7 agosto, ma solo se non si concretizzasse il trasferimento alla Lazio, che il giocatore preferisce. Un'alternativa per la Lazio potrebbe essere Alcaraz.

Lo riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà