Fantastica Italia: è oro nella staffetta maschile 4x100

Arriva un'altra fantastica medaglia d'oro per l'Italia nel corso di questi soddisfacentissimi Campionati Europei che si stanno disputando allo Stadio Olimpico di Roma.

Oro nella staffetta 4x1000

La staffetta maschile dei 4x100 non smette di regalare gioia all'Italia, anche questa sera la formazione composta da Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu ha conquistato la Medaglia d'Oro con il tempo di 37''82. Per l'Italia dunque sono 24 le medaglie in totale di cui 11 d'oro.

Fraioli

Il medagliere degli Europei

Italia (24) 11 oro — 9 argento — 4 bronzo

Francia (16) 4 oro — 5 argento — 7 bronzo

Gran Bretagna (13) 4 oro — 4 argento — 5 bronzo

Norvegia (7) 4 oro — 2 argento — 1 bronzo

Svizzera (9) 4 oro — 1 argento — 4 bronzo

Paesi Bassi (12) 3 oro — 4 argento — 5 bronzo

Belgio (6) 3 oro — 1 argento — 2 bronzo

Spagna (8) 2 oro — 3 argento — 3 bronzo

Polonia (6) 2 oro — 2 argento — 2 bronzo

Irlanda (4) 2 oro — 2 argento — 0 bronzo

Germania (10) 1 oro — 3 argento — 6 bronzo

Ucraina (6) 1 oro — 1 argento — 4 bronzo

Austria (2) 1 oro — 1 argento — 0 bronzo

Croazia (2) 1 oro — 1 argento — 0 bronzo

Grecia (2) 1 oro — 1 argento — 0 bronzo

Svezia (2) 1 oro — 0 argento — 1 bronzo

Repubblica Ceca (1) 1 oro — 0 argento — 0 bronzo

Estonia (1) 1 oro —0 argento —0 bronzo

Slovenia (1) 1 oro — 0 argento — 0 bronzo

Serbia (1) 0 oro — 2 argento — 0 bronzo

Portogallo (2) 0 oro — 1 argento — 1 bronzo

Ungheria (1) 0 oro — 1 argento — 0 bronzo

Israele (1) 0 oro — 1 argento — 0 bronzo

Romania (1) 0 oro — 1 argento — 0 bronzo

Slovacchia (1) 0 oro 1 argento — 0 bronzo

Turchia (1) 0 oro — 1 argento — 0 bronzo

Finlandia (1) 0 oro — 0 argento — 1 bronzo

Lituania (1) o oro — 0 argento — 1 bronzo