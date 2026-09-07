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3° Serie A Live | Udinese-Lazio 0-0: padroni di casa pericolosi con Kamara

Tutto pronto per la terza giornata di Serie A: segui il live tra Udinese e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la terza giornata di Serie A: segui il live tra Udinese e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto al Bluenergy Stadium per la sfida tra Udinese e Lazio, che chiuderà questa terza giornata di campionato.

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Le formazioni ufficiali

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Jovanovic. Allenatore: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Šutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. Allenatore: Gattuso.

La designazione arbitrale

Arbitro: Paride Tremolada (sez. Monza)

Assistenti: Rossi L. - Monaco

IV ufficiale: Maresca

VAR: Maggioni

AVAR: Rutella

Il live del match tra Udinese e Lazio

  • 45'
    whistle
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    Recupero primo tempo

    Quattro minuti al termine del primo tempo

  • 38'
    whistle
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    Udinese pericolosa con Kamara

    Tiro pericoloso dalla distanza di Kamara, Mandas blocca la sfera

  • 34'
    substitution
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    Secondo cambio obbligato per Runjaic

    IN Kabasele OUT Solet 

  • 28'
    whistle
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    Hydration break

    Colling break 

  • 24'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Isaksen per proteste 

  • 22'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Solet per un trattenuta su Frattesi

  • 21'
    whistle
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    Occasione Lazio con Zac

    Grandissima occasione con Zaccagni, che recupera la sfera in area, ma l'assist per Pinamonti è troppo corto e il nuovo attaccante laziale non arriva 

  • 14'
    whistle
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    Cambio per l'Udinese

    IN Miller OUT Piotrowski

  • 13'
    whistle
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    Tiro di Zaccagni dalla punizione, ma la sfera finisce tra i guatoni del portiere avversario 

  • 12'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Piotrowski per una trattenuta su Frattesi

  • 10'
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    Mandas salva la Lazio

    Doppio salvataggo di Mandas prima su Davis, poi su Vojvoda

  • 6'
    match_started
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    Mandas salva la Lazio

    Prima occasione dell'Udinese con Abankwah a tu per tu, ma il portiere greco esce e blocca la sfera

  • 4'
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    Ancora Tavares si fa vedere in area: il suo il colpo di testa sugli sviluppi dell'angolo precedente è finito tra le braccia del portiere

  • 3'
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    Giocata di Tavares che mette in mezzo, ma sfortunamente prende un giocatore avversario sulla gamba, primo angolo della sfida

  • 1'
    match_started
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    Inizia Udinese-Lazio!

    Tremolada dà il via alla sfida

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