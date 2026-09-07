3° Serie A Live | Udinese-Lazio 0-0: padroni di casa pericolosi con Kamara
Tutto pronto per la terza giornata di Serie A: segui il live tra Udinese e Lazio
Tutto pronto per la terza giornata di Serie A: segui il live tra Udinese e Lazio
Tutto pronto al Bluenergy Stadium per la sfida tra Udinese e Lazio, che chiuderà questa terza giornata di campionato.
Le formazioni ufficiali
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Jovanovic. Allenatore: Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Šutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. Allenatore: Gattuso.
La designazione arbitrale
Arbitro: Paride Tremolada (sez. Monza)
Assistenti: Rossi L. - Monaco
IV ufficiale: Maresca
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella
Il live del match tra Udinese e Lazio
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45'
Recupero primo tempo
Quattro minuti al termine del primo tempo
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38'
Udinese pericolosa con Kamara
Tiro pericoloso dalla distanza di Kamara, Mandas blocca la sfera
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34'
Secondo cambio obbligato per Runjaic
IN Kabasele OUT Solet
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28'
Hydration break
Colling break
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24'
Cartellino giallo
Ammonito Isaksen per proteste
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22'
Cartellino giallo
Ammonito Solet per un trattenuta su Frattesi
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21'
Occasione Lazio con Zac
Grandissima occasione con Zaccagni, che recupera la sfera in area, ma l'assist per Pinamonti è troppo corto e il nuovo attaccante laziale non arriva
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14'
Cambio per l'Udinese
IN Miller OUT Piotrowski
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13'
Tiro di Zaccagni dalla punizione, ma la sfera finisce tra i guatoni del portiere avversario
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12'
Cartellino giallo
Ammonito Piotrowski per una trattenuta su Frattesi
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10'
Mandas salva la Lazio
Doppio salvataggo di Mandas prima su Davis, poi su Vojvoda
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6'
Mandas salva la Lazio
Prima occasione dell'Udinese con Abankwah a tu per tu, ma il portiere greco esce e blocca la sfera
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4'
Ancora Tavares si fa vedere in area: il suo il colpo di testa sugli sviluppi dell'angolo precedente è finito tra le braccia del portiere
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3'
Giocata di Tavares che mette in mezzo, ma sfortunamente prende un giocatore avversario sulla gamba, primo angolo della sfida
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1'
Inizia Udinese-Lazio!
Tremolada dà il via alla sfida