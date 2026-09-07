Udinese-Lazio: gli undici titolari di Gattuso. Sorprese in attacco

Ecco le formazioni ufficiali dei mister Gattuso e Runjaic per l'incontro Udinese-Lazio, valido per la terza giornata di campionato

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Missione tre successi consecutivi per gli undici di Gattuso,  che stanno per scendere al Bluenergy per affrontare l'Udinese di Runjaic. Una sfida complicata per le aquile, sia per i risultati ottenuti nei tre incontri precedenti con i bianconeri (tre pareggi) sia per la grande emergenza a centrocampo, viste le assenze di Rovella, Cataldi e Dele-Bashiru. Per tentare di arrivare a quota 9 punti, l'ex ct della Nazionale dovrà reinventare le sue mosse e tentare di trovare la soluzione migliore per questo incontro, visibile su Dazn e Sky Sport.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Udinese-Lazio: la formazione ufficiale 

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Bayo, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All.: Gattuso.

3° Serie A Live | Udinese-Lazio 0-0: padroni di casa pericolosi con Kamara
Mandas nel pre: "C’e un buon spirito in questa linea difensiva. Gattuso? Sento la sua fiducia"