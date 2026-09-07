Udinese-Lazio: gli undici titolari di Gattuso. Sorprese in attacco

Missione tre successi consecutivi per gli undici di Gattuso, che stanno per scendere al Bluenergy per affrontare l'Udinese di Runjaic. Una sfida complicata per le aquile, sia per i risultati ottenuti nei tre incontri precedenti con i bianconeri (tre pareggi) sia per la grande emergenza a centrocampo, viste le assenze di Rovella, Cataldi e Dele-Bashiru. Per tentare di arrivare a quota 9 punti, l'ex ct della Nazionale dovrà reinventare le sue mosse e tentare di trovare la soluzione migliore per questo incontro, visibile su Dazn e Sky Sport.

Udinese-Lazio: la formazione ufficiale

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Bayo, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All.: Gattuso.