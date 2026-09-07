Udinese-Lazio: gli undici titolari di Gattuso. Sorprese in attacco
Ecco le formazioni ufficiali dei mister Gattuso e Runjaic per l'incontro Udinese-Lazio, valido per la terza giornata di campionato
Missione tre successi consecutivi per gli undici di Gattuso, che stanno per scendere al Bluenergy per affrontare l'Udinese di Runjaic. Una sfida complicata per le aquile, sia per i risultati ottenuti nei tre incontri precedenti con i bianconeri (tre pareggi) sia per la grande emergenza a centrocampo, viste le assenze di Rovella, Cataldi e Dele-Bashiru. Per tentare di arrivare a quota 9 punti, l'ex ct della Nazionale dovrà reinventare le sue mosse e tentare di trovare la soluzione migliore per questo incontro, visibile su Dazn e Sky Sport.
Udinese-Lazio: la formazione ufficiale
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Bayo, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All.: Gattuso.