Udinese-Lazio stasera alle 20:45: Gattuso dirama la lista dei convocati
Gattuso ha diramato l’elenco dei biancocelesti convocati per la trasferta di oggi contro l’Udinese alle 20:45.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
La Lazio si prepara alla trasferta contro l’Udinese. Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida in programma oggi alle ore 20:45.
Sono state quindi rese note le scelte dell'allenatore biancoceleste in vista di Udinese-Lazio. Di seguito l’elenco completo, suddiviso per ruolo.
Udinese-Lazio, tutti i convocati di Gattuso
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti.
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares.
Lazio, le scelte tra centrocampo e attacco
Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor.
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.