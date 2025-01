Roma-Lazio | Ghisolfi: "Spero che Ranieri sarà ispirato questa sera. Sul mercato..."

Nel pre-partita di Roma-Lazio ha parlato il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dal fischio d'inizio delle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dybala? Un'idea ce la siamo fatta, abbiamo parlato anche con il procuratore. Per il momento niente di speciali anche per lui questa sera sarà una partita importante e ser darà emozioni ai tifosi. Ranieri sta facendo un grande lavoro e per me è una fortuna lavorare con lui, spero che questa sera sarà ispirato.