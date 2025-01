Roma-Lazio | Mancini: "I derby a Roma sono unici. Questa sera dobbiamo..."

Per la diciannovesima giornata di Serie A la Roma di Claudio Ranieri ospiterà alle 20:45 all'Olimpico di Roma la Lazio di Marco Baroni. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il difensore giallorosso, Gianluca Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita di Roma-Lazio ai microfoni di Dazn.

Quello che ho sempre cercato di fare io, mantenendo il cuore caldissimo e la testa fredda. In alcuni momenti non ci sono riuscito, ma a loro ho detto di stare tranquilli e goderselo, che è molto importante per noi e i tifosi.

Non dobbiamo snaturarci, a Milano il nostro modo di giocare ha portato i suoi frutti. Stasera dobbiamo essere bravi a capire le cose giuste in campo per non concedergli tanto e metterli in difficoltà.