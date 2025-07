La Lazio a New York: strategia globale e celebrazione al Nasdaq

Lazio al Nasdaq

In occasione della finale del Mondiale per Club FIFA tra Chelsea e PSG al MetLife Stadium, una delegazione della S.S. Lazio ha partecipato all’evento per una serie di incontri istituzionali e strategici. Tra i momenti chiave, il confronto con i vertici di Legends per il Progetto Stadio Flaminio, l’incontro con il Presidente degli Yankees, Randy Levine, e i dirigenti della franchigia. La Lazio ha inoltre incontrato i vertici internazionali di DAZN e diversi investitori e partner media per rafforzare il posizionamento globale del Club. Particolarmente significativa è stata la celebrazione del 125º anniversario della Lazio presso il Nasdaq, con un confronto sui temi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione.

Di seguito il comunicato:

In occasione della finale del Mondiale per Club FIFA tra Chelsea e Paris Saint-Germain, disputata al MetLife Stadium nel New Jersey, una delegazione della S.S. Lazio ha preso parte all’evento, cogliendo l’opportunità per una serie di incontri istituzionali e strategici programmati da tempo.

La visita ha rappresentato un importante momento di confronto con i vertici di Legends, partner del Club per lo sviluppo del Progetto Stadio Flaminio. Legends è una delle principali realtà globali nella gestione e valorizzazione di impianti sportivi ed è, tra l’altro, responsabile della gestione dello Yankee Stadium, casa dei New York Yankees. La delegazione biancoceleste è stata accolta da Mike Loparo, manager di riferimento per i progetti internazionali della società, e ha partecipato a un incontro cordiale con il Presidente degli Yankees, Randy Levine, e la dirigenza della celebre franchigia.

Nel fitto calendario di appuntamenti, si è svolto anche un incontro con i vertici internazionali di DAZN, broadcaster globale e partner strategico della Lega Serie A e della Media Company della S.S. Lazio. Attraverso questa partnership, DAZN distribuisce i contenuti editoriali ed esclusivi della piattaforma biancoceleste, tra cui eventi e produzioni originali.

L’agenda newyorkese è stata inoltre arricchita da numerosi incontri con investitori e partner media, nell’ottica di rafforzare il posizionamento internazionale del Club e di ampliare le sinergie su scala globale, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione del brand.