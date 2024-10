Le PAGELLE di Como-Lazio: Taty e non solo, segnano tutti. Che ingenuità Tavares

Le pagelle di Como-Lazio

Provedel 6,5- Nel primo tempo impeganto solo in un'occasione in cui è bravo a respingere la palla in angolo. Sulla rete del Como non può nulla.

Marusic 6- Gara fisica e attenta del terzino, rischia poco e gestisce il propio avversario di fascia. Cala un pò nel secondo tempo come tutta la squadra.

Dal 79' Gigot SV

Patric 6,5 - Gioia e dolori per lo spagnolo, molto attento nel primo tempo, mentre nel secondo concede qualcosa di troppo agli attaccanti avversari, come in occasione dell'unica rete del Como. Tuttavia, si fa perdonare con la rete del 3-1 che ha messo al sicuro il risultato.

Dall'87' Lazzari 6 - Pochi minuti che gli consentoon di tornare inc ampo dall'infortunio. Batsano comunque per fornire l'assiste a Tchaouna per l'1-5.

Gila 6 - Carisma e spinta in avanti, più di una volta si butta in progressione palla al piede con coraggio.

Nuno Tavares 5,5 - Il doppio giallo un'ingeniuità che pesa sulla sua prestazione.Fino a quel momento solita gara ottima, fatta di spinta e condita dall'ottavo assist con la maglia biancoceleste.

Dal 66' Pellegrini 6 - Entra attento e concentrato, qualche buona chiusura in diagonale che permette di non rischiare.

Guendouzi 6,5 - Solita gara di sostanza, si preoccupa di mantenere la fase difensiva contenendo la pericolosa trequarti del Como.

Vecino 6,5 - Molto preciso, effettua diversi lanci sui piedi dei propri compagni ed ha una buona visione di gioco.

Isaksen 5,5 - Poco incisivo, quasi mai pericoloso. Fatica ad accendersi e non brilla come il resto del reparto offensivo.

Pedro 7 - Altra rete, altra partita di sostanza e qualità. Ormai è una vera garanzia dal punto di vista dei gol e del gioco espresso.

Dal 79' Tchaouna 6,5 - Entra per dare velocità e su contropiede mette il risultato più che al sicuro segnando il gol dell'1-5.

Noslin 5 - Bocciatura per l'olandese, che viene sostituito a metà del secnondo tempo per la poca pericolosità espressa.

Dal 45' Dia 6,5 - Entra per dare maggiore qualità e fisicità, e non delude. Offre un granidssimo assist oer Catsellanos in occasione del gol dell'1-4

Taty Castellanos 7 - Mette a segno con un gran tiro sotto all'incorocio che vale il vantaggio biancoceleste, spreca il resto delle occasioni che gli si presentano. Riesce comunque a siglare la doppietta battendo a tu per tu Audero.

La pagella di Baroni 8

Il migliore in campo di questa Lazio. Gestisce bene tutte le situazioni improvvise che si presentano durante l'arco della gara. La sua squadra non si scompone e nonostante le difficoltà continua imperterrita ad imporre il suo gioco segnando raffiche di gol.