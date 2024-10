Lazio, Baroni nel post a Sky: "Dedico la vittoria a Flavio"

Dopo il convincente tris rifilato al Genoa, la Lazio si è presentata allo Stadio Sinigaglia per affrontare il Como di Cesc Fàbregas. La squadra biancoceleste ha dimostrato un’ottima forma, evidenziando una solidità e un’intensità che la pongono tra le favorite per il proseguimento della stagione. Il Como, purtroppo per i suoi tifosi, ha subito la sua prima sconfitta casalinga, incassando cinque gol dalla Lazio, guidata da mister Baroni. Questo risultato permette ai biancocelesti di tornare all’Olimpico con tre punti preziosi in tasca, preparando il terreno per il prossimo incontro contro il Cagliari di Davide Nicola. Il match ha preso una piega decisiva al 62’, quando il Como è rimasto in dieci uomini a causa di un’espulsione. Tre minuti dopo, la Lazio ha pareggiato il conto dei giocatori espulsi, trovandosi a giocare 10 contro 10.

Castellanos, Tavares - IPA

Protagonisti in Campo

Pedro ha brillato in campo, tornando a segnare e offrendo una prestazione spettacolare, dimostrando di essere un elemento fondamentale per la Lazio. Taty, dal canto suo, ha siglato una doppietta, con uno dei gol realizzato su rigore, evidenziando la sua capacità di incidere in zona gol. Il momento storico del match è stato segnato dalla rete di Patric al 71’, che ha esaltato i tifosi laziali. A mettere fine a questa straordinaria sequenza di gol è stato il fischio finale dell’arbitro dopo il gol di Tchaouna al 95', che ha sancito una netta vittoria per la Lazio. Un risultato che non solo alimenta le ambizioni della squadra, ma segna anche una giornata da dimenticare per il Como, che dovrà riflettere sulle difficoltà emerse in questa sfida. Di seguito le parole di Baroni ai microfoni di Sky