L'ex arbitro Calvarese sul gol convalidato all'Udinese contro la Lazio: "Errore grave del guardalinee"

Dopo pochi minuti l'Udinese è già avanti contro la Lazio ma la dinamica del gol non è chiara.

Su azione d'attacco dei Friuliano, il guardalinee Garzelli alza la bandierina, la difesa dalla Lazio si ferma e poi Lucca spin ge di testa in rete. Sembrava un gol da annullare e invece il VAR va contro il guardalinee: GOL REGOLARE.

Timing della decisione completamente sballato e grave errore dell’assistente Garzelli che alza immediatamente la bandierina per fuorigioco su un passaggio di Ehizibue verso Payero. #Doveri giustamente lascia giocare ( se avesse fischiato il VAR non sarebbe potuto più intervenire ) e arriva un cross per Lucca che di testa insacca in rete.



L’azione viene poi verificata al VAR e viene giudicata regolare: Udinese in vantaggio