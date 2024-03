CONFERENZA TUDOR - "Corsa e pressione mi sono piaciute. Felipe voto 10"

La conferenza di Tudor

Classifica e sensazioni:

La classifica non l'ho guardata; non è importante, serve una bella prestazione dei ragazzi. Tante cose su cui abbiamo lavorato in poco tempo le ho viste, ma è la voglia di ripartire. E' la cosa giusta. Dopo 7/8 allenamenti è ancora poco, ma io sono contento. Spirito di gruppo e come sono entrati bene. Le sensazioni sono belle, la squadra è nuova: il calcio è una cosa bella, positiva. C'è condivisione e curiosità. Devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno avuto fiducia.

Modulo e come fare squadra:

Io scherzo con tutti; ho fatto a Gila i complimenti per la prestazione. E' un ragazzo straordinario. Dobbiamo preparare la gara nel miglior modo possibile, andremo lì e bisogna recuperare bene. Si riparte, vediamo che succederà in queste gare. Non bisogna essere fissati sui numeri: è importante lo stile. Si abbassa uno e si diventa a 4. Io penso e voglio che quando si attacca, lo si fa con tutti. La forza della Juve era in ripartenza. Sono dettagli, sui numeri, che dirà il tempo. Si provano certe cose, oggi alcune si sono viste, altre vanno migliorate. C'è una cosa fissa a livello di struttura, ma c'è anche libertà. A me la corsa è piaciuta: tante pressioni, palle rubate. Rifinitura? Si migliora col tempo e si cresce, si lavora e si cresce col tempo. Adam ha fatto due allenamenti, è una cosa particolare ma sono contento.

Azzeramento delle gerarchie, Felipe e Kamada: