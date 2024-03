CONFERENZA ALLEGRI - "La Lazio ha fatto una buona gara. Il destino è nelle nostre mani"

Al termine della sfida tra Lazio e Juventus l'allenatore degli ospiti è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole di Allegri:

Ci sono momenti nella stagione in cui capitano strisce come questa: dobbiamo pensare a lavorare e trovare la soluzione del problema. Anche stasera una partita giusta, bisogna stare sereni, anche perché martedì abbiamo la semifinale in cui dover giocare bene, il destino è nelle nostre mani. Bisogna avere molta calma. Io sono molto dispiaciuto per i ragazzi, che stasera hanno messo tutto quello che andava messo, nulla da rimproverarsi. In questi momenti qui c'è più pressione, sono test questi. La prossima volta faremo meglio: ai ragazzi non rimprovero nulla.