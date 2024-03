Dalla Spagna, Carlo Ancelotti accusato di evasione fiscale: ecco cosa rischia

La Procura di Madrid ha chiesto una condanna di 4 anni e 9 mesi di carcere per Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, accusato di evasione fiscale. Secondo l'accusa, Ancelotti avrebbe occultato circa un milione di euro di proventi dai diritti di immagine tra il 2014 e il 2015. Nonostante ciò, questa sera Ancelotti sarà al timone del Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia.

La denuncia sottolinea che Ancelotti ha firmato un contratto con il Real Madrid il 4 luglio 2013, valido fino al 30 giugno 2016, comprendente anche proventi derivanti dalla cessione dei diritti di immagine. Si afferma inoltre che Ancelotti ha stabilito la sua residenza in Spagna a partire dal luglio 2013, ma ha mantenuto legami e interessi economici significativi nel paese anche dopo la fine del suo incarico con il Real Madrid nel maggio 2015.

L'accusa sostiene che Ancelotti ha evitato il pagamento delle tasse sui proventi dei diritti d'immagine attraverso una complessa rete di trust e società estere, al fine di nascondere il vero beneficiario dei guadagni. Si afferma che Ancelotti ha simulato la cessione dei suoi diritti di immagine a entità prive di effettiva attività economica, contribuendo all'opacità nei confronti delle autorità fiscali spagnole.

Secondo la Procura, Ancelotti avrebbe ceduto i suoi diritti d'immagine alla società Vapia Limited per 25 milioni di euro, successivamente riducendo il prezzo di vendita a un milione di euro. Ancelotti avrebbe omesso di dichiarare questi guadagni nelle sue dichiarazioni fiscali, registrando solo la retribuzione dal Real Madrid come residente in Spagna. Di conseguenza, avrebbe dichiarato cifre negative, risultando in un saldo negativo di imposte da restituire all'Agenzia delle Entrate. La Procura afferma che i proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'immagine ammontavano a oltre un milione di euro nel 2014 e a quasi tre milioni nel 2015, senza che Ancelotti o le altre entità coinvolte abbiano pagato le imposte su tali somme.