Immobile nel "club dei 200": il servizio di SportWeek dedicato al capitano biancoceleste

Quest'oggi in edicola insieme a La Gazzetta dello Sport, come preannunciato ieri, la rivista SportWeek con, all'interno, un approfondimento sui numeri degli 8 giocatori che hanno varcato la soglia dei 200 gol in Serie A. “Il club dei 200” titola il servizio pubblicato sul settimanale sportivo, dedicato proprio all'ottavoi giocatore, l'ultimo, che si è iscritto a questo club. Si tratta del capitano della Lazio Ciro Immobile, che nella trasferta di Cagliari ha trovato proprio la rete numero 200 in Serie A. 32 gol segnati tra Genoa e Torino, e poi Lazio.

Che il bomber biancoceleste stia tagliando dei traguardi importanti oramai da anni con la maglia della Lazio non è di certo una sorpresa. La scarpa d'oro e il record di gol in un anno sono solo due tra gli obiettivi personali raggiunti dall'attaccante, che due settimane fa, siglando la rete del momentaneo 0-2 in casa del Cagliari, si è iscritto a questo club formato da Baggio, Di Natale, Altafini, Mezza, Nordahl, Totti e Piola.

In particolare, viene messo in evidenza in dato dei gol segnati posti in parallelo con quello delle partite giocate. Immobile, infatti, è dietro solo a Nordahl il quale ha siglato 225 gol in 291 presenze. Poi, nessuno come lui, che ha insaccato alle spalle dei portieri per ben 200 volte in 341 presenze. Una media altissima, in perfetta linea con quella dei campioni con cui condivide questo club.