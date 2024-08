CdS | Lazio-Cataldi, c'è distanza: la posizione del giocatore

L'estate di Danilo Cataldi è stata piena di difficoltà, ma nonostante ciò, lasciare la Lazio non sembra rientrare nei suoi piani. Dopo l'addio di Immobile, si pensava che la fascia da capitano sarebbe andata a lui, ma è stato superato da Zaccagni e relegato in panchina per fare spazio a Rovella e Vecino. Nonostante Baroni lo abbia rassicurato dopo l'amichevole contro il Frosinone, la realtà è che i suoi colleghi lo precedono nelle preferenze del tecnico. Cataldi è stato considerato trasferibile dalla società, e secondo Il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni di mercato potrebbero arrivare nuove proposte di cessione, pur sapendo che il giocatore preferisce restare. Cataldi ha chiarito che solo un'offerta importante lo farebbe considerare un addio alla Capitale.

Il mercato gira intorno a Cataldi

Il tecnico vorrebbe un regista, ma prima deve liberarsi un posto a centrocampo. Vecino rimane in una posizione incerta, e l'altro candidato a partire è proprio Cataldi. Il suo nome è stato accostato alla Fiorentina, ma da Firenze hanno smentito l'interesse. È stato proposto al Monza senza successo, e anche al Torino, mentre il Como si era informato. Tuttavia, Cataldi rimane fermo nella sua decisione, consapevole che il suo spazio è ridotto e che riconquistare una posizione di rilievo non sarà affatto facile.