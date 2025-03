Lazio-Udinese, svelata la designazione arbitrale della 28° giornata

Dopo l'impegno in Europa League contro il Viktoria Plzen, la Lazio ospiterà per il 28° turno di Serie A l'Udinese per la sfida di ritorno, in programma lunedì 10 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Nel frattempo l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per Lazio-Udinese.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Udinese, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A, a Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Pistoia e Filippo Bercigli. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Daniele Enna della sezione di Enna. Al VAR sarà presente Davide Ghersini con Aleandro Di Paolo all'AVAR.

Le designazioni della 28° giornata di Serie A