Tavares, Lotito pensa al riscatto anticipato: tutti i dettagli dell'operazione

Il colpo Tavares si è rivelato uno dei più proficui a livello di rendimento: con 8 assist in Serie A, 9 totali considerando anche l'Europa League, numeri che hanno reso il terzino sinistro il miglior assistman del campionato italiano.

Lotito pensa al rinnovo anticipato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito, patron biancoceleste, sembrerebbe intenzionato a valutare la possibilità di poter anticipare il riscatto di Nuno Tavares con l'Arsenal, sfruttando la finestra straordinaria di mercato di giugno indetta in vista del Mondiale per Club. Questa nuova finestra di mercato extra di giugno avrà una durata di 10 giorni, dal 1° al 10 giugno, in cui la Lazio potrà riscattare il calciatore portoghese prima del deadline fissata a fine giugno.

I dettagli dell'operazione

Il classe 2000 è stato ingaggiato nella scorsa sessione estiva di mercato dall'Arsenal con la formula di prestito con obbligo di riscatto fissata a 5 milioni di euro, il cui pagamento sarà rateizzato: un milione all'anno per 5 anni. Inoltre c'è anche da considerare il fatto che il club inglese abbia il 40% sulla futura rivendita del “treno” Nuno, il cui valore di mercato è lievitato da inizio stagione: non vale meno di 60-65 milioni stando ai parametri presidenziali di Lotito. Per cui la scelta di anticipare l'operazione con Tavares sarebbe alquanto lungimirante anche per valutare le possibili richieste di altri club, e allo stesso tempo organizzarsi per il sostituto.