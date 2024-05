PAGELLE INTER-LAZIO | Un grande Kamada non basta, Castellanos spreca

Le pagelle di Inter-Lazio

Provedel - 6,5 Prima volta tra i pali sotto la gestione Tudor e viene subito chiamato in causa con ottime parate. Non può nulla sul gol subito.

Patric - 6,5 Gestisce bene i pericoli, termina la partita esausto. L'impegno non manca mai.

Casale - 6 L'ammonizione gli costa la partita con il Sassuolo. Una versione migliore rispetto alle precedenti, ma può crescere ancora molto.

Gila - 6,5 Rientra dall'infortunio senza perdere lo smalto, tanta corsa e fisicità, qualche sbavatura con la palla tra i piedi ma ancora una prestazione solida Cataldi (dal 78') S.V.

Marusic - 5,5 Si addormenta su Dumfries e viene punito, errore che gli costa la sufficienza.

Rovella 6 - Prima da titolare per lui con Tudor, fornisce l'assist con la punta del piede per Kamada, viene sostituito al 65' e non sembra contentissimo (Guendouzi dal 65') - 6 Non viene servito da Castellanos in una gigantesca occasione non sfruttata. Il ritmo della partita non consente al francese di spiccare

Vecino - 6,5 Si conferma una pedina molto importante per questa Lazio, lì in mezzo al campo. La fisicNonità lo aiuta in più di un'occasione, sfiora anche il raddoppio con un tiro a fil di palo

Pellegrini 5,5 - L'impegno non gli si può rimproverare, ma ci sono ampi margini di miglioramento, il poco minutaggio sicuramente non aiuta a trovare il ritmo partita Hysaj (dal 65') - 6 Dà il suo solito apporto difensivo

Kamada - 7,5 Ottima prestazione del nipponico che sigla un gran gol ed in mezzo al campo non è mai in affanno dando tanta qualità e quantità Luis Alberto (dal 71') - 5,5 Non sembra entrare particolarmente motivato

Zaccagni - 6 Deve ancora trovare la quadra nel suo nuovo ruolo da trequartista, guadagna tanti falli ma gli manca incisività Felipe Anderson (dal 71') 6 - Sufficienza politica per il brasiliano

Castellanos 5,5 - Un gol annullato al 5' minuto gli nega la possibilità di portare avanti i suoi, poi tanti duelli con i difensori dell'Inter. Nel giudizio pesa inevitabilmente il contropiede sprecato

La pagella di Tudor

All. Tudor - 6,5 Una Lazio che amministra l'Inter per buona parte di gara, nel secondo tempo la sua squadra diventa meno brillante in attacco ed inizia a subire l'Inter. Il gol di Dumfries gli nega un'importante gioia. Nel corso della partita ridisegna la Lazio più volte.