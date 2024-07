ESCLUSIVA | Belleri: "Se potessi scegliere punterei Colpani. Baroni? Una sorpresa"

Negli ultimi giorni sono arrivate le prime ufficialità da parte della Lazio, che con gli arrivi di Tchaouna, Noslin, Dele-Bashiru e Munoz ha iniziato a dare forma all'organico della prossima stagione. Per parlare delle prime operazioni di mercato portate a termine, oltre che all'arrivo di Marco Baroni e al destino di Ciro Immobile a Roma, la redazione di Laziopress.it ha contattato l'ex difensore biancoceleste Manuel Belleri, che ha parlato così del momento della Lazio.

Che scelta è quella di Marco Baroni per la Lazio?

“È stata un po’ per tutti una sorpresa, nonostante abbia fatto molto bene recentemente. Non so se è una scommessa, ma qualcosa che la società ha deciso di scegliere in base ai risultati, probabilmente ponendola come sfida da parte dell’allenatore, per il quale la Lazio rappresenta l’apice della carriera. Ha giocato sia sugli stimoli che sulla competenza dell’allenatore”.

In che aspetti deve cambiare rispetto alle sue esperienze passate? Cosa senti di consigliargli?

“Probabilmente nella gestione di alcuni giocatori, che diventa fondamentale ad alto livello. Nelle squadre di media bassa classifica c’è qualità, ma è inferiore rispetto alle altre, e si tratta di insegnare qualcosa di più per fare gioco. Ad alto livello serve dare input importanti di personalità, devi insegnare a giocare ma impegnarti nel gestire calciatori a volte ingombranti, oltre che instaurare un feeling con essi per creare un legame che faccia la differenza”.

Tchaouna e Noslin sono stati ufficializzati pochi giorni fa: un parere sui due?

“Sono calciatori molto giovani e forti fisicamente, la loro età è un indirizzo scelto dalla società per la gestione futura. Credo abbiano delle buone possibilità di far bene, dipenderà tantissimo da loro: la Lazio può darti tantissimo se ti metti a disposizione con sacrificio e voglia di fare. Nel frattempo ci vuole grande dedizione, perchè giocare in una squadra importante potrebbe portare difficoltà. Sono stati presi di sicuro dopo essere stati visionati, l'augurio è che possano partire subito bene, dall'altra parte ci si può aspettare che serva del tempo per l'ambientamento: in prospettiva futura sono acquisti importanti"

In conferenza stampa Claudio Lotito ha escluso l’idea del ridimensionamento: che stagione sarà per i biancocelesti?

“Con Tudor avevo rivisto qualcosa di importante, riuscendo a rilanciare calciatori come Kamada che poi ha scelto di andare via. Il croato poi ha lasciato la panchina, probabilmente cogliendo di sorpresa la società che forse pensava di proseguire con lui. E' stato scelto Baroni per ricostruire, è una stagione che parte da basi diverse rispetto a quella dell'anno scorso, ma nel frattempo c'è la speranza che possa trasformarsi in un grande campionati, considerando che i presupposti ci possono stare anche se nascosti: se tutto si incastra come si deve può essere una stagione importante”.

Ciro Immobile sembrerebbe considerare finito il proprio ciclo alla Lazio. Si è fatto un'idea sulla questione?

“Lo apprezzo tantissimo come calciatore, credo sia arrivato un momento in cui la decisione da prendere sia personale e legata a una sfida che deve fare con sé stesso. Dopo tutto ciò che ha fatto può scegliere di provare a superarsi a Roma, è un qualcosa di motivazionale: altrimenti potrebbe aver bisogno di altre situazioni. Per rimanere a Roma ha bisogno di motivazioni personali, si tratta di una situazione difficile che riguarda solamente lui, eventualmente sfidando il suo passato meraviglioso alla Lazio”.

Eventualmente sostituiresti Immobile o rimarresti con Noslin e Castellanos?

“Con Noslin considerato punta, ho visto Castellanos fare cose molto positive quando usato con continuità. Con delle certezze in più si è tranquillizzato e ha dimostrato di poter essere un giocatore su cui puntare. Decisiva è stata la tranquillità in fase di preparazione della partita, può essere che Noslin e l'argentino nella testa della società siano già sufficienti”.

Se potessi scegliere un rinforzo per la Lazio, in che reparto la Lazio?

“Al di là dei tanti nomi che si possono fare, proverei a portare a Roma Colpani, anche se non so se è sul mercato. So che è stato seguito anche dalla Lazio, potrebbe servire sia in ottica tattica che economica: è giovane e con ampi margini di crescita. E' un investimento che farei, anche perchè gioca in un ruolo in questo momento scoperto”.