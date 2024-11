Parma-Lazio, da domani al via la vendita dei tagliandi: tutte le info

Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio si prepara a tornare in campo questa sera in Serie A per affrontare il Bologna di mister Italiano. Il match contro i felsinei darà il via a un vero e proprio tour de force che accompagnerà i biancocelesti fino a gennaio. Nel frattempo, questa settimana vedrà la Lazio impegnata giovedì allo Stadio Olimpico contro i bulgari del Ludogorets in Europa League, mentre domenica prossima sarà nuovamente Serie A con l'insidiosa trasferta sul campo del Parma.

Da domani prenderà il via la vendita dei tagliandi per assistere al match contro i ducali. La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha diffuso tutti i dettagli.

