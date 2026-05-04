35° Serie A Live | Cremonese-Lazio 1-2: Noslin completa la rimonta biancoceleste

Tutto pronto allo Stadio Zini per la sfida tra Cremonese e Lazio, in programma questo pomeriggio alle ore 18:30. A differenza dei biancocelesti, che hanno ormai poco da chiedere alla classifica, la squadra di Giampaolo quest'oggi si gioca tutto: è “la più importante della stagione”, come sottolineato dallo stesso tecnico grigiorosso.

In palio ci sono tre punti pesantissimi in chiave salvezza, anche se la vittoria del Lecce sul Pisa ha complicato i piani dei lombardi, ora terzultimi e a quattro punti di distanza dai leccesi.

Le formazioni ufficiali di Cremonese e Lazio

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Folino, Okereke. Allenatore: Marco Giampaolo

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Dia, Noslin, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri

La designazione arbitrale

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova)

Assistenti: Dei Giudici-Rossi

IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Camplone

AVAR: Mazzoleni

Il live del match tra Cremonese e Lazio