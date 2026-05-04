35° Serie A Live | Cremonese-Lazio 1-2: Noslin completa la rimonta biancoceleste
Tutto pronto per la 35° giornata di Serie A: segui il live tra Cremonese e Lazio
Tutto pronto per la 35° giornata di Serie A: segui il live tra Cremonese e Lazio
Tutto pronto allo Stadio Zini per la sfida tra Cremonese e Lazio, in programma questo pomeriggio alle ore 18:30. A differenza dei biancocelesti, che hanno ormai poco da chiedere alla classifica, la squadra di Giampaolo quest'oggi si gioca tutto: è “la più importante della stagione”, come sottolineato dallo stesso tecnico grigiorosso.
In palio ci sono tre punti pesantissimi in chiave salvezza, anche se la vittoria del Lecce sul Pisa ha complicato i piani dei lombardi, ora terzultimi e a quattro punti di distanza dai leccesi.
Le formazioni ufficiali di Cremonese e Lazio
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Folino, Okereke. Allenatore: Marco Giampaolo
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Dia, Noslin, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri
La designazione arbitrale
Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova)
Assistenti: Dei Giudici-Rossi
IV Ufficiale: Calzavara
VAR: Camplone
AVAR: Mazzoleni
Il live del match tra Cremonese e Lazio
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92'
GOOOOOAL DELLA LAZIO
Ancora nel recupero la Lazio riesce a siglare un gol pesantissimo: a firmarlo è Noslin che con un grande sinistro al limite batte Audero e completa la rimonta laziale
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90'
Recupero secondo tempo
Cinque minuti concessi al termine del secondo tempo
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90'
Azione pericolosa per la Lazio
Tiro di Bondo, Motta spazza ma la sfera resta ferma in area, ma il direttore di gara fischia un fallo in attacco per la Cremonese per Marusic a terra
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88'
Cartellino giallo
Ammonito Tavares che interrompe la ripartenza di Barbieri, gamba leggermente alta del terzino portoghese
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86'
Pezzella fermo per crampi, ma si rialza dopo poco
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81'
Ci prova Bondo
Bondo al limite dell'area calcia con forza, ma Motta risponde correttamente. Fuorigioco di Vardy
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80'
Ultimo cambio per la Lazio
IN Dia OUT Isaksen
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79'
Pezzella al cross dalla sinistra e da fuori area, blocca Motta
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75'
Cartellino giallo
Ammonito Barbieri per un fallo su Tavares
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70'
Cambio per Sarri
IN Dele-Bashiru OUT Taylor
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67'
Ultimo cambio per la Cremonese
IN Barbieri OUT Floriani Mussolini
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66'
Provstgaard a terra
Pallonata rimediata da Provstgaard all'altezza del diaframma, staff medico biancoceleste in campo per valutare le condizioni del danese
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60'
Cambio anche per Sarri
IN Pedro OUT Zaccagni
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60'
Triplo cambio per la Cremonese
IN Vardy, Bondo e Payero OUT Sanabria, Grassi e Zerbin
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58'
Ci prova Floriani Mussolini
Tiro-cross di Floriani Mussolini, ma trova solo i guantoni di Motta
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52'
GOOOOOL DELLA LAZIO
Ripartenza straordinaria di Tavares che serve in orizzontale Noslin, ma l'olandese preferisce mandare in porta Isaksen sulla destra che non sbaglia e batte Audero
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50'
Romagnoli a un passo dal gol del pareggio
Colpo di testa pericoloso di Romagnoli, Audero blocca la sfera
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45'
Inizio secondo tempo
Inizia la seconda frazione di tempo tra Cremonese e Lazio
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45'
Sostituzioni Lazio
IN Rovella e Noslin OUT Patric e Maldini
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48'
Fine primo tempo
Termina il primo tempo tra Cremonese e Lazio. Decide fino qui il gol di Bonazzoli al 29'
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45'
Recupero primo tempo
Tre minuti di recupero concessi al termine della prima frazione di gioco
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41'
Occasione Cremonese
Ancora Bonazzoli pericoloso: semi rovesciata del numero 90, ma questa volta Motta blocca la sfera con le mani
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39'
Cartellino giallo
Provstgaard è il primo calciatore a finire sul taccuino dei cattivi di Chiffi: ammonito per un fallo ai danni di Bonazzoli
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37'
Errore della difesa laziale
Errore della difesa biancoceleste che rischia di subire il 2-0: Patric sbaglia ed erroneamente serve un assist per Zerbin, chiuso correttamente da Provstgaard
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33'
Occasione Lazio
Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Zaccagni arriva il colpo di testa di Provstgaard, conclusione alta sopra la trasversa
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29'
Gol della Cremonese
Primo tiro in porta della Cremonese con Bonazzoli che sigla il gol del vantaggio, Motta vede arrivare la sfera all'ultimo e non riesce a negare l'occasione. Poco attento
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22'
Altra chance per la Lazio
Zaccagni calcia direttamente in porta da calcio d'angolo, ma trova solo la respinta di Audero. Patric sulla ribattuta non riesce a coordinarsi e spreca un'occasione importante
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19'
Cambio forzato per Giampaolo
IN Bianchetti OUT Baschirotto
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19'
Problemi per Baschirotto
Gioco al momento fermo per un stop, presumibilmente muscolare, di Bonazzoli. Staff medico in campo per il capitano della Cremonese, visibilmente sofferente
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14'
Cremonese in fiducia
Dopo una prima parte di dominio biancoceleste, la Cremonese sta alzando il ritmo di impensierire gli ospiti nell'area di rigore avversaria. La prima vera occasione pericolosa arriva con un tiro debole di Bonazzoli che finisce direttamente tra le braccoa di Motta
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10'
Occasione Lazio
Altra occasione per la Lazio: Zaccagni prova a servire un compagno in area, ma non trova nessuno. Tuttavia, l'azione viene fermata per la posizione di fuorigioco del capitano biancoceleste
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5'
Provstgaard sfiora il gol del vantaggio
Grandissima prima occasione del match per la Lazio con Provstgaard: sugli sviluppi di una punizione calciata da Zaccagni, il danese svetta di testa da sinistra sul secondo palo, ma non trova lo specchio della porta
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1'
Inizia Cremonese-Lazio!
Squadre schierate: primo pallone affidato ai biancocelesti
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1'
Minuto di raccoglimento
Un minuto di silenzio dedicato alla recente scomparsa di Alex Zanardi