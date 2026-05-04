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35° Serie A Live | Cremonese-Lazio 1-2: Noslin completa la rimonta biancoceleste

Tutto pronto per la 35° giornata di Serie A: segui il live tra Cremonese e Lazio

Ginevra Sforza /
Lazio
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Tutto pronto per la 35° giornata di Serie A: segui il live tra Cremonese e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto allo Stadio Zini per la sfida tra Cremonese e Lazio, in programma questo pomeriggio alle ore 18:30. A differenza dei biancocelesti, che hanno ormai poco da chiedere alla classifica, la squadra di Giampaolo quest'oggi si gioca tutto: è “la più importante della stagione”, come sottolineato dallo stesso tecnico grigiorosso. 

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In palio ci sono tre punti pesantissimi in chiave salvezza, anche se la vittoria del Lecce sul Pisa ha complicato i piani dei lombardi, ora terzultimi e a quattro punti di distanza dai leccesi.

Le formazioni ufficiali di Cremonese e Lazio

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Folino, Okereke. Allenatore: Marco Giampaolo

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Dia, Noslin, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri

La designazione arbitrale

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova)

Assistenti: Dei Giudici-Rossi

IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Camplone

AVAR: Mazzoleni 

Il live del match tra Cremonese e Lazio

  • 92'
    goal
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    GOOOOOAL DELLA LAZIO

    Ancora nel recupero la Lazio riesce a siglare un gol pesantissimo: a firmarlo è Noslin che con un grande sinistro al limite batte Audero e completa la rimonta laziale

  • 90'
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    Recupero secondo tempo

    Cinque minuti concessi al termine del secondo tempo

  • 90'
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    Azione pericolosa per la Lazio

    Tiro di Bondo, Motta spazza ma la sfera resta ferma in area, ma il direttore di gara fischia un fallo in attacco per la Cremonese per Marusic a terra

  • 88'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Tavares che interrompe la ripartenza di Barbieri, gamba leggermente alta del terzino portoghese

  • 86'
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    Pezzella fermo per crampi, ma si rialza dopo poco

  • 81'
    whistle
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    Ci prova Bondo

    Bondo al limite dell'area calcia con forza, ma Motta risponde correttamente. Fuorigioco di Vardy

  • 80'
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    Ultimo cambio per la Lazio

    IN Dia OUT Isaksen

  • 79'
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    Pezzella al cross dalla sinistra e da fuori area, blocca Motta

  • 75'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Barbieri per un fallo su Tavares

  • 70'
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    Cambio per Sarri

    IN Dele-Bashiru OUT Taylor

  • 67'
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    Ultimo cambio per la Cremonese

    IN Barbieri OUT Floriani Mussolini

  • 66'
    whistle
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    Provstgaard a terra

    Pallonata rimediata da Provstgaard all'altezza del diaframma, staff medico biancoceleste in campo per valutare le condizioni del danese

  • 60'
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    Cambio anche per Sarri

    IN Pedro OUT Zaccagni

  • 60'
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    Triplo cambio per la Cremonese

    IN Vardy, Bondo e Payero OUT Sanabria, Grassi e Zerbin

  • 58'
    whistle
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    Ci prova Floriani Mussolini

    Tiro-cross di Floriani Mussolini, ma trova solo i guantoni di Motta

  • 52'
    goal
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    GOOOOOL DELLA LAZIO

    Ripartenza straordinaria di Tavares che serve in orizzontale Noslin, ma l'olandese preferisce mandare in porta Isaksen sulla destra che non sbaglia e batte Audero

  • 50'
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    Romagnoli a un passo dal gol del pareggio

    Colpo di testa pericoloso di Romagnoli, Audero blocca la sfera 

  • 45'
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    Inizio secondo tempo

    Inizia la seconda frazione di tempo tra Cremonese e Lazio

  • 45'
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    Sostituzioni Lazio

    IN Rovella e Noslin OUT Patric e Maldini

  • 48'
    whistle
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    Fine primo tempo

    Termina il primo tempo tra Cremonese e Lazio. Decide fino qui il gol di Bonazzoli al 29'

  • 45'
    whistle
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    Recupero primo tempo

    Tre minuti di recupero concessi al termine della prima frazione di gioco

  • 41'
    whistle
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    Occasione Cremonese

    Ancora Bonazzoli pericoloso: semi rovesciata del numero 90, ma questa volta Motta blocca la sfera con le mani

  • 39'
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    Cartellino giallo

    Provstgaard è il primo calciatore a finire sul taccuino dei cattivi di Chiffi: ammonito per un fallo ai danni di Bonazzoli

  • 37'
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    Errore della difesa laziale

    Errore della difesa biancoceleste che rischia di subire il 2-0: Patric sbaglia ed erroneamente serve un assist per Zerbin, chiuso correttamente da Provstgaard

  • 33'
    whistle
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    Occasione Lazio

    Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Zaccagni arriva il colpo di testa di Provstgaard, conclusione alta sopra la trasversa

  • 29'
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    Gol della Cremonese

    Primo tiro in porta della Cremonese con Bonazzoli che sigla il gol del vantaggio, Motta vede arrivare la sfera all'ultimo e non riesce a negare l'occasione. Poco attento 

  • 22'
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    Altra chance per la Lazio

    Zaccagni calcia direttamente in porta da calcio d'angolo, ma trova solo la respinta di Audero. Patric sulla ribattuta non riesce a coordinarsi e spreca un'occasione importante

  • 19'
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    Cambio forzato per Giampaolo

    IN Bianchetti OUT Baschirotto

  • 19'
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    Problemi per Baschirotto

    Gioco al momento fermo per un stop, presumibilmente muscolare, di Bonazzoli. Staff medico in campo per il capitano della Cremonese, visibilmente sofferente

  • 14'
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    Cremonese in fiducia

    Dopo una prima parte di dominio biancoceleste, la Cremonese sta alzando il ritmo di impensierire gli ospiti nell'area di rigore avversaria. La prima vera occasione pericolosa arriva con un tiro debole di Bonazzoli che finisce direttamente tra le braccoa di Motta

  • 10'
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    Occasione Lazio

    Altra occasione per la Lazio: Zaccagni prova a servire un compagno in area, ma non trova nessuno. Tuttavia, l'azione viene fermata per la posizione di fuorigioco del capitano biancoceleste

  • 5'
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    Provstgaard sfiora il gol del vantaggio

    Grandissima prima occasione del match per la Lazio con Provstgaard: sugli sviluppi di una punizione calciata da Zaccagni, il danese svetta di testa da sinistra sul secondo palo, ma non trova lo specchio della porta

  • 1'
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    Inizia Cremonese-Lazio!

    Squadre schierate: primo pallone affidato ai biancocelesti 

  • 1'
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    Minuto di raccoglimento

    Un minuto di silenzio dedicato alla recente scomparsa di Alex Zanardi

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