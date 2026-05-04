Fabiani nel mirino di Iervolino: la Lazio potrebbe cercare un nuovo ds

La Salernitana pensa al futuro: contatti avviati, ma la Lazio resta decisiva per il ds

Patrizio Pasqualini /
fabiani lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Iervolino vuole Fabiani: la strategia della Salernitana

La Salernitana sta pianificando il proprio futuro societario mentre l’ambiente resta concentrato sui playoff di Serie C. Il patron Iervolino è al lavoro per individuare un nuovo direttore sportivo capace di gestire più responsabilità operative.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, sono in corso colloqui con Pagano per scegliere una figura esperta e affidabile. Tra i nomi più caldi spicca quello di Angelo Fabiani, già protagonista in passato con il club granata.

Lazio decisiva: Fabiani tra rinnovo e ritorno

Attualmente sotto contratto con la Lazio, Fabiani è considerato un uomo di fiducia di Lotito. Il suo futuro dipenderà molto dalle mosse del presidente biancoceleste, che potrebbe proporgli un rinnovo.

Nel frattempo, il dirigente segue con attenzione la situazione della Salernitana, squadra verso cui ha sempre mostrato un forte legame. Un possibile ritorno non è escluso, ma tutto passa dalle decisioni della Lazio.

Cremonese-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri