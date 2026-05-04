Fabiani nel mirino di Iervolino: la Lazio potrebbe cercare un nuovo ds
La Salernitana pensa al futuro: contatti avviati, ma la Lazio resta decisiva per il ds
Iervolino vuole Fabiani: la strategia della Salernitana
La Salernitana sta pianificando il proprio futuro societario mentre l’ambiente resta concentrato sui playoff di Serie C. Il patron Iervolino è al lavoro per individuare un nuovo direttore sportivo capace di gestire più responsabilità operative.
Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, sono in corso colloqui con Pagano per scegliere una figura esperta e affidabile. Tra i nomi più caldi spicca quello di Angelo Fabiani, già protagonista in passato con il club granata.
Lazio decisiva: Fabiani tra rinnovo e ritorno
Attualmente sotto contratto con la Lazio, Fabiani è considerato un uomo di fiducia di Lotito. Il suo futuro dipenderà molto dalle mosse del presidente biancoceleste, che potrebbe proporgli un rinnovo.
Nel frattempo, il dirigente segue con attenzione la situazione della Salernitana, squadra verso cui ha sempre mostrato un forte legame. Un possibile ritorno non è escluso, ma tutto passa dalle decisioni della Lazio.